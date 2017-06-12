لقي شخصان أحدهما طفلة رضيعة مصرعهما وأصيب 14 شخصاً آخرين، يوم الاثنين، جراء سقوط قذائف على حيي المطار والكاشف في مدينة درعا.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية إن طفلة في الشهر السابع من عمرها قضت وأصيب 8 أشخاص بينهم امرأة في حي الكاشف إثر سقوط قذائف.

وتابعت الوكالة إن شخصاً قتل وأصيب 6 بجروح باستهداف حي المطار بالقذائف.

ونقلت الوكالة عن مدير المشفى الوطني بدرعا بسام الحريري قوله ان "المشفى استقبل إصابات بينها ثلاث في حالة حرجة تم تحويلها إلى أحد مشافي دمشق فيما قدم المشفى العلاج اللازم لباقي الجرحى".

وكان 9 أشخاص أصيبوا بجروح بينهم 3 نساء وطفلان قبل أيام نتيجة استهداف حيي الكاشف والقصور بعدد من القذائف الصاروخية.

وتتعرض عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لاسيما دمشق وحلب ودير الزور ودرعا لسقوط قذائف هاون وصاروخية, في حين تشهد المناطق الخاضعة سيطرة المعارضة وتنظيم "داعش" لغارات مكثفة من الطيران الحربي بمساندة الطيران الروسي, الامر الذي يؤدي الى سقوط ضحايا.

سيريانيوز