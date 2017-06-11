لقي 5 أشخاص مصرعهم يوم الأحد، بنيران اطلقتها قوات حرس الحدود الإردنية النار عليهم لاحباط محاولة تسللهم إلى الأردن عن طريق معبر التنف على الحدود السورية العراقية الأردنية.

وأوضح مصدر عسكري، حسب صحيفة (الغد) الاردنية، أن "حرس الحدود قتل 5 أشخاص ودمر وعطل سيارة ودراجتين ناريتين بعد إحباط محاولة تسلل إلى الأردن عن طريق معبر التنف".

واضاف المصدر أن "قوات حرس الحدود تعاملت خلال 72 ساعة الماضية مع تسع سيارات حاولت الاقتراب من الحد الأردني عن طريق معبر التنف باتجاه الأراضي الأردنية، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك والرماية عليها وتراجع السيارات باتجاه الأراضي السورية".

من جهة أخرى، أحبطت قوات حرس الحدود محاولة تسلل لشخصين حاولا اجتياز الحدود من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية، وتم إلقاء القبض عليهما وتحويلهما إلى الجهات المعنية.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أعلنت آذار الماضي، عن مقتل 3 اشخاص بنيران حرس الحدود حاولوا التسلل من الاراضي السورية.

وعززت السلطات الأردنية, في الآونة الاخيرة, الرقابة على الحدود مع سوريا والتي تمتد لأكثر من 370 كلم , واعتقلت عشرات الأشخاص الذين حاولوا عبورها بشكل غير قانوني, كما قتلت العديد من المتسللين