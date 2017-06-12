أكد جنرال إيراني، يوم الاثنين، إن بلاده تملك أدلة ووثائق تثبت دعم واشنطن المباشر لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

ونقلت وكالة (فارس) عن نائب مدير هيئة أركان الجيش الإيراني الجنرال مصطفى إزادي، قوله "كما صرح الزعيم الروحي للثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي، نحن نملك وثائق ومعلومات تؤكد دعم الإمبريالية الأمريكية لتنظيم "داعش" البغيض في المنطقة".

وكان رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، اتهم سابقاً الولايات المتحدة بتمويل "داعش"، واصفا إياها بـ"الداعش الأكبر".

وجاء تكرار اتهام طهران لواشنطن بدعم "داعش" الإرهابي، عقب استهداف قافلتين مدعومتين من إيران وموالية للجيش النظامي في سوريا، من قبل طائرات التحالف الدولي قرب قاعدة التنف لمرتين متتاليتين .

وتقود واشنطن تحالفاً دوليا يضم أكثر من 60 دولة منذ 2014، يوجه ضربات جوية ضد مواقع "داعش" في سوريا والعراق.

سيريانيوز