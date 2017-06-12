افادت وكالة رويترز الاثنين نقلا عن معارضين وشهود إن مسلحين تدعمهم تركيا خاضوا قتالا فيما بينهم يوم الأحد في مدينة الباب في أول اقتتال بين مسلحي المعارضة منذ انتزاعهم السيطرة على المدينة هذا العام من تنظيم داعش.

ولم يتضح السبب وراء الاشتباكات المسلحة بين الجماعات المتنافسة التي تهيمن على المدينة منذ انتزاعها من قبضة مسلحي الدولة الإسلامية في شباط الماضي.

وكانت تركيا أرسلت طائرات حربية ودبابات ومدفعية إلى سوريا العام الماضي لدعم مقاتلي المعارضة في عملية وصفت باسم درع الفرات والتي استهدفت إبعاد داعش وقوات كردية عن حدودها.

ونقلت رويترز عن احد الشهود قوله إن المجلس العسكري الذي يسيطر عليه الأتراك ويدير المدينة أقام نقاط تفتيش في المدينة التي بدأ آلاف الأشخاص يعودون إليها في الشهور الماضية مع عودة الخدمات الأساسية تدريجيا.

بدوره, قال مصدر آخر بالمعارضة لرويترز إن الاشتباكات العنيفة أسفرت عن سقوط عدد من القتلى وعشرات الجرحى.

وخلال الأيام القليلة الماضية اندلعت اشتباكات مميتة أيضا في بلدة معرة النعمان في محافظة إدلب بشمال غرب البلاد بين جماعة تحرير الشام التي تضم جماعات متشددة بقيادة جناح سابق لتنظيم القاعدة وبين جماعة تابعة للجيش السوري الحر المدعوم من الغرب.

سيريانيوز