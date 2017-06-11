صيب عدة أشخاص ليلة السبت ، في حادثة دهس قرب محطة السكك الحديدية الرئيسية, وسط أمستردام العاصمة الهولندية.

ونقلت وكالات انباء عن الشرطة الهولندية قولها ان "اثنين من الجرحى نقلوا إلى المستشفى، فيما تم علاج ثلاثة آخرين في موقع الحادث".

وأشارت إلى أن "السائق كان متوقفا في مكان لا يسمح بالوقوف فيه، وانطلق مسرعا بسيارته عندما اقتربت الشرطة منه ليصطدم بحائط بعد دهسه مجموعة من المشاة، مضيفة أن "السيارة تم تفتيشها، كما تم استجواب السائق".

ولم ترد تفاصيل أخرى ، ولم يؤكد بعد إن كانت هناك دوافع إرهابية وراء الهجوم.

وشهدت عدة بلدان أوروبية مثل بريطانية والسويد والولايات المتحدة والمتنية، حوادث دهس مؤخرا تسببت بمقتل واصابة العشرات.