تخلت "تويتر" عن آلية إرسال الرسائل الخاصة المسبوقة بعبارة DM، وذلك ضمن مجموعة تحديثات جديدة بدأت من الواجهات البرمجية الأساسية لتصل إلى تطبيقات الخدمة.

وبحسب "عالم التقنية"، فإن "تويتر" تخلت عن استخدام أمر DM لإرسال الرسائل الخاصّة، لتبقى الطريقة الوحيدة لارسال الرسائل الخاصة عن طريق تبويب الرسائل الخاصّة وحدها.

وكان يمكن للمستخدمين كتابة DM قبل الرسالة متبوعًا باسم المستخدم ثم الرسالة لإرسالها على هيئة رسالة خاصّة للشخص عوضًا عن إرسالها كتغريدة عامّة، لكن الكثيرين وقعوا في فخ الإرسال الخاطئ.

وستعرض "تويتر" تنبيه عندما يقوم المستخدم بكتابة DM في رسالته لتذكيره أن ما يقوم به هو نشر لتغريدة عادية وليس رسالة خاصّة لأن هذا الأسلوب لم يعد يعمل.