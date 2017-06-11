قدم "واتس اب" مزايا جديدة من خلال تحديث نسخته على iOS لأجهزة "آبل" والتي تحمل الرقم 2.17.300، بينما لن تكون هذه الميزات متاحة قريباً لمستخدمي "آندرويد".

وبحسب phonearena، فإن التحديث الجديد جلب إمكانية استخدام لون واحد من الخمس فلاتر الملونة، ولاستخدام هذه الفلاتر يجب تصوير صورة أو اختيار صورة أو مقطع فيديو والتمرير لاختيار الفلتر ، إضافة إلى ميزة جديدة تقوم بتجميع كل الصور من نفس المرسل في صف واحد.

وأضاف التحديث الجديد أيضاً أيقونة رد مختصر، والتي ستتيح للمستخدمين الرد على الرسائل أسرع؛ وستظهر للمستخدم عند سحب أي رسالة إلى اليسار.

ورغم أن "واتس اب" لم توضح تفاصيلاً عن سبب عدم طرح التحديث لـ "آندرويد"، إلا أنه من المحتمل أن يتم إصدار تحديث لنظام التشغيل هذا إلا أن منظمة ETA لم تصدر موافقتها بعد.