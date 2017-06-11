حلت "آبل" مشكلة شكل السماعة الكبير وسط الشاشة عند خفض أو رفع الصوت في النسخة الجديدة iOS 11 من نظام تشغيلها.

وبحسب " بيزنس إنسايدر"، فإن "آبل" لجأت أخيرا إلى حل هذه المشكلة بشكل مغاير، وهو شريط رفيع يوجد في الركن العلوي الأيمن من الشاشة، لن يزعج المستخدمين أو يحجب تفاصيل الفيديو.

ومنذ إطلاقها النسخة الأولى من هاتف "آيفون" التي ظهرت عام 2007، تبنت "آبل" شكل مربع كبير يضم علامة السماعة الشهيرة، عند رفع أو خفض الصوت، مع شريط صوت في الأسفل يوضح درجة الصوت التي يتم تغييرها.

وبات هذا الشكل الثابت أكثر إزعاجا مؤخرا وخاصة أثناء مشاهدة مقاطع الفيديو، حيث يحجب هذا المربع الكثير من التفاصيل.