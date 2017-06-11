وافق أصحاب أسهم شركة "ياهو" على استحواذ شركة "فيرايزون" عبر تصويت، وقد يتم الإعلان عن إجراءات الصفقة في 13 الشهر الجاري.

وبحسب "رويترز"، فإن اسم شركة "ياهو" القديم سيتحول إلى Altaba وهي شركة استثمار لديها حصة 15% في شركة علي بابا و 35.55% في شركة "ياهو" اليابان، بينما ستسرح الشركة الناتجة عن اندماج AOL و"ياهو" والتي تدعى Oath ، حوالي 2100 موظف لزيادة التركيز على مجالات اهتماماتها الجديدة وتخفيض التكاليف.

وتسعى عملاقة الإنترنت الأمريكية AOL التي تملكها شركة الإتصالات "فيرايزون" للوصول إلى ملياري مستخدم وهذا كان السبب الرئيس الذي دفعها للإستحواذ على "ياهو".



وانخفضت قيمة صفقة الاستحواذ على "ياهو" حوالي 350 مليون دولار بعد حادثتي اختراق وتسريب بيانات 1.5 مليار مستخدم إجمالاً، وبلغت قيمة الصفقة بعد التخفيض 4.48 مليار دولار.

سيريانيوز