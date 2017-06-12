واصل منتخبا إسبانيا وإيطاليا صراعهما في سباق المنافسة على صدارة المجموعة السابعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018.، بفوز الاول 2-1 على مضيفه المقدوني، والثاني 5-0 على ضيفه منتخب ليشتنشتاين في الجولة السادسة للمجموعة.

واحتفظ منتخب إسبانيا، بطل العالم عام 2010، بصدارة المجموعة بعدما رفع رصيده إلى 16 نقطة، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه منتخب إيطاليا، المتساوي معه في نفس الرصيد، وحل منتخب مقدونيا في المركز الخامس برصيد 3 نقاط، وقبل منتخب ليشتنشتاين في قاع الترتيب بلا نقاط.



وافتتح ديفيد سيلفا التسجيل لإسبانيا في الدقيقة 15، قبل أن يضيف زميله دييجو كوستا الهدف الثاني في الدقيقة 27، قبل أن يشعل المنتخب المقدوني شموع الإثارة في المباراة بعدما قلص لاعبه ستيفان ريستوفسكي الفارق بتسجيله هدف تقليص الفارق في الدقيقة 66، غير أن خبرة المنتخب الإسباني حسمت الموقف لصالحه في النهاية، ليحصل على 3 نقاط ثمينة.



من جانبه، لم يواجه منتخب إيطاليا، الفائز بكأس العالم أعوام 1934 و1938 و1982 و2006، أدنى صعوبة في التغلب 5 / صفر على ضيفه منتخب ليشتنشتاين.



وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الإيطالي بهدف نظيف أحرزه لورينزو إنسيني في الدقيقة 35، وفي الشوط الثاني، استغل منتخب إيطاليا حالة الانهيار التي طغت على أداء لاعبي ليشتنشتاين ليسجل 4 أهداف أخرى عن طريق أندريا بيلوتي وإيدير وفيدريكو بيرنارديسكي ومانولو جابياديني في الدقائق 53 و74 و83 و90.