أحرز البريطاني لويس هاميلتون الأحد لقب جائزة كندا الكبرى، المرحلة السابعة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا وان، متقدماً على زميله في فريق مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس.

وعزز هاميلتون موقعه في المركز الثاني في فئة السائقين، وضيق الفارق إلى 12 نقطة مع الألماني سيباستيان فيتيل (المتصدر)، سائق فريق فيراري.



وهيمن هاميلتون على السباق منذ انطلاقه من المركز الأول، وأنهاه متقدماً على بوتاس والأسترالي دانيال ريكياردو سائق ريد بول. وتمكن البريطاني من تقليص الفارق في بطولة العالم الى 12 نقطة مع متصدرها سائق فيراري الألماني سيباستيان فيتل الذي أنهى السباق رابعاً.



ومكنت الثنائية فريق مرسيدس من استعادة صدارة بطولة العالم للصانعين على حساب فيراري، في تواصل للمنافسة المحتدمة وهيمنتهما بشكل كبير على بطولة العالم هذا الموسم.



وعانى فيتل بطل العالم أربع مرات منذ بداية السباق، اذ خسر مركزه الثاني عند الانطلاق لصالح سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن الذي كان انطلق من المركز الخامس، إلا أنّه تمكن من احتلال المركز الثاني عند المنعطف الأول، وكاد ينافس هاميلتون على الصدارة، لكن البريطاني تمكن من الحفاظ على مركزه، قبل أن تتدخل سيارة الأمان في اللفة الأولى إثر اصطدام بين البرازيلي فيليبي ماسا (وليامس) والإسباني كارلوس ساينز (تورو روسو).



واضطر فيتل الذي تراجع في اللفة الأولى إلى المركز الرابع بعد تمكن بوتاس (انطلق ثالثاً) من تجاوزه أيضاً، إلى دخول حظيرة الفريق في اللفة الخامسة بعد احتكاك مع فيرشتابن أدى الى تضرر الجناح الأمامي لسيارته، وخرج في المركز الثامن عشر.



ودخل فيتل الحظيرة مرة ثانية في اللفة 49 من أصل 70، تقدم تدريجاً، أكان عبر التجاوزات أو الافادة من انسحاب عدد من السائقين الآخرين بسبب أعطال في المحرك أو حوادث، حيث كان فيرشتابن من أبرز المنسحبين في اللفة 11 بسبب عطل.



وتمكن فيتل في اللفات الأخيرة، من التقدم من المركز السابع إلى الرابع، إذ أفاد بداية من خطأ ارتكبه زميله في فيراري الفنلندي كيمي رايكونن الذي كان سادساً، قبل أن يضغط على ثنائي فريق فورس انديا الفرنسي سيباستيان أوكون (الرابع) والمكسيكي سيرجيو بيريز (الخامس)، وتمكن من احتلال المركز الرابع قبل النهاية بلفتين.