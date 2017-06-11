حصلت "فيسبوك" على براءة اختراع لتقنية تتيح التنبؤ بمشاعر المستخدمين، وتقترح عليه ميزات بناء على ذلك.

وبحسب "روسيا اليوم"، فإن التقنية الجديدة توضح كيف يمكن التنبؤ بمشاعر المستخدم، استنادا إلى سرعة الضغط على لوحة المفاتيح وكيفية استخدام الهاتف الذكي، وتقترح عليه إضافة ميزات على الرسائل النصية، لتعكس مشاعره .

وأثارت هذه التنقنية مخاوف الخبراء، حيث ستعمل "فيسبوك" على كشف مشاعر المستخدمين من خلال التجسس على مستخدميه، عبر كاميرات الهواتف الذكية، حيث سيقوم النظام بالتقاط صورة الهدف، وتحديد مشاعره وتخزين البيانات.

وحصلت "فيسبوك" عام 2014 على براءة اختراع لكشف الحالة العاطفية عند المستخدمين، استنادا إلى تفاعلاتهم مع غيرهم من المستخدمين على الموقع وذلك لاستهدافهم من قبل المعلنين.