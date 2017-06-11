أحرز الإسباني رافايل نادال المصنف رابعا لقب بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب "رولان غاروس"، ثاني البطولات الأربع الكبرى، للمرة العاشرة في مسيرته إثر فوزه الأحد على السويسري ستانيسلاس فافرينكا الثالث 6-2، 6-3، و6-1.

وخاض نادال اليوم النهائي العاشر في رولان غاروس وتوج باللقب العاشر على حساب ستانيسلاس فافرينكا، مباراة استثنائية وبطولة مميزة جعلت للقب العاشر في رولان غاروس نكهة فارقة مع تتويجه دون خسارة أي مجموعة طيلة البطولة.



إذا أعوام طوال في بطولة فرنسا المفتوحة خطها ابن مايوركا الفولاذي بانتصارات متتالية حتى بلغت 79 فوزاُ مقابل هزيمتين فقط وكلتاهما شبه مبررتين، عام 2009 مع سودرلنغ حين عصفت به ازمة خلاف والديه فكان يتألم نفسيا، وعام 2015 امام دجوكوفيتش حين طوعت الإصابات صلابة بدنه.



وبات نادال أول لاعب في التاريخ يفوز بعشرة ألقاب في إحدى البطولات الكبرى، وقد أحرز اليوم لقبه الأول في رولان غاروس منذ 2014، رافعا رصيده من الألقاب الكبرى إلى 15.



وانفرد الإسباني بالمركز الثاني في عدد ألقاب "الغراند سلام" الذي كان يتشاركه مع الأمريكي بيت سامبراس، علما بأن فيدرر الغائب عن البطولة الفرنسية هذه السنة يحمل الرقم القياسي مع 18 لقبا، آخرها في بطولة أستراليا المفتوحة مطلع هذا الموسم على حساب نادال.



وهو اللقب الأول لنادال في البطولات الكبرى منذ لقبه الأخير في رولان غاروس 2014، حينما فاز على الصربي نوفاك جوكوفيتش.



ولم يهدر الإسباني الذي كان يخوض نهائي بطولة كبيرة للمرة 22 في مسيرته، أي مجموعة في طريقه إلى اللقب، وخسر 35 شوطا فقط طوال البطولة، و6 أشواط فقط في النهائي.



ولم ينجح فافرينكا في المقابل في إضافة لقبه الرابع في الغراند سلام، بعد ملبورن الأسترالية 2014 ورولان غاروس 2015 وفلاشينغ ميدوز 2016، علما بأنه خسر للمرة الأولى في نهائي بطولة كبرى.



وكان نهائي الأحد بين نادال (31 عاما) وفافرينكا (32 عاما)، الأول بين لاعبين تجاوزا الثلاثين من العمر منذ عام 1969.