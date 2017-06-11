عادت كرة القدم الإنكليزية إلى منصات التتويج من بوابة منتخب تحت 20 عاماً الذي أحرز بطولة العالم للشباب بفوزه 1-صفر، يوم الأحد، على حساب المنتخب الفنزويلي.

وسجل دومينيك كالفيرت ليوين هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 35.



وأهدرت فنزويلا ركلة جزاء في الدقيقة 74، سددها أدالبيرتو بيناراندا، وأنقذها الحارس الإنجليزي فريدي وودمان.



هذا اللقب هو الأول لأي منتخب إنكليزي بجميع الفئات منذ التتويج بكأس العالم عام 1966.



وكانت إنكلترا قد تأهلت إلى المباراة النهائية بفوزها على إيطاليا 3-1، فيما تغلبت فنزويلا في نصف النهائي على أوروجواي بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي 1-1.



وأحرز المنتخب الإيطالي المركز الثالث والميدالية البرونزية، بفوزه على أوروجواي 4-1 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.