تسير ألمانيا بطلة العالم بثبات نحو التأهل إلى كأس العالم روسيا 2018 بعد أن حققت فوزها السادس توالياً منذ انطلاق التصفيات الأوروبية وكان على سان مارينو المتواضعة 7-0ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

ورفعت ألمانيا رصيدها إلى 18 نقطة من أصل 18 ممكنة متقدمة بفارق 5 نقاط عن ايرلندا الشمالية التي عادت بفوز ثمين خارج ملعبها على أذربيجان بهدف سجله ستيوارت دالاس في الدقيقة 90.



وغاب عن ألمانيا معظم أفراد الصف الأول ولن يشارك هؤلاء أيضاً في كأس القارات التي تنطلق خلال الشهر الحالي في روسيا حيث فضل المدرب يواكيم لوف إراحة نجوم المنتخب بعد موسم طويل.



وضمن منافسات المجموعة الأولى، ارتكب الحارس هوغو لوريس خطأ فادحاً في الوقت القاتل كلف فرنسا الخسارة على أرض السويد.



وبقيت فرنسا متعادلة حتى اللحظات الأخيرة على أرض السويد الباحثة عن تأهلها لأول مرة منذ 2006، قبل أن يشتت قائدها وحارسها لوريس كرة خاطئة تلقفها أولاً تويفونن في وسط الملعب وسدد في المرمى الخالي (90+3) ليخطف المنتخب الاسكندينافي الفوز 2-1.



وبعد ثلاثيته في ودية الباراغواي الأخيرة، افتتح أوليفييه جيرو التسجيل لفرنسا بتسديدة يسارية رائعة من زاوية ضيقة (37). بيد أن جيمي دورماز، لاعب وسط تولوز الفرنسي، رد سريعاً بتسديدة يسارية أرضية من داخل المنطقة (43).



وثأرت السويد لخسارتها أمام فرنسا، وصيفة بطلة كأس أوروبا الأخيرة، بنفس النتيجة ذهاباً، فتساوت معها (13 نقطة) وتصدرت بفارق الاهداف.



وارتقت هولندا الى المركز الثالث (10 نقاط) بفوزها الكبير على ضيفتها لوكسمبورغ المتواضعة 5-صفر، مستفيدة من خسارة بلغاريا المفاجئة أمام مضيفتها بيلاروسيا 2-1.