أجرى وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون ونظيره التركي رجب طيب اردوغان, يوم الاحد, مباحثات حول الملف السوري.

ونقلت وكالة الانباء (رويترز) عن مصادر في وزارة الخارجية التركية قولها ان المكالمة جاءت بطلب من تيلرسون, وتم بحث "التطورات في سوريا و والخلاف بين قطر والدول العربية".

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وجاءت المباحثات عقب ساعات على مكالمة هاتفية بين تيلرسون ونظيره الروسي سيرغي لافروف, حيث تم الاتفاق على توظيف قنوات الاتصال بين البلدين لحل الأزمة السورية عبر مساعي جنيف وأستانا.

وجرت المكالمة بين تيلرسون واردوغان وسط خلافات بين بلديهما, حول موضوع تسليح الاكراد في سوريا, حيث تدعم واشنطن المقاتلين الاكراد في عملياتها ضد "داعش" بالرقة, الامر الذي اثار معارضة تركيا.