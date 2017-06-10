طلقت وزارة الصحة يوم السبت، حملتي تلقيح ضد شلل الأطفال في دير الزور وريف الحسكة, بعد تسجيل حالتي شلل الأطفال بالفيروس المتحور في منطقة الميادين بمحافظة دير الزور.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته وكالة (سانا) الرسمية أنها "تتابع باهتمام بالغ مع منظمة الصحة العالمية تسجيل حالتين بشلل الأطفال بالفيروس المتحور في منطقة الميادين بمحافظة دير الزور وهي منطقة منخفضة نسبة التغطية باللقاح".

واشارت الى أن "انتشار التنظيمات الارهابية المسلحة في هذه المنطقة شكل بيئة مناسبة للإصابة بالفيروس رغم قيام الوزارة بتأمين اللقاحات للأطفال".

وأكدت وزارة الصحة "استجابتها لهذه الحالات من خلال إعداد خطة فورية لتعزيز مناعة الأطفال المقيمين والوافدين العراقيين في منطقة الميادين والمناطق المجاورة لها في محافظة دير الزور وريف محافظة الحسكة بالتعاون مع منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف حيث يجري حالياً الإعداد لإطلاق حملتي تلقيح ضد شلل الأطفال خلال هذا الشهر".

ودعت الوزارة الأهالي في محافظة دير الزور وريف الحسكة إلى "إعطاء أطفالهم اللقاح خلال الحملتين مجددة بذل قصارى الجهود لتحصين الأطفال وإعطائهم جميع اللقاحات المقررة ضمن برنامج التلقيح الوطني واللقاح المضاد لمرض شلل الأطفال بما يضمن نموهم وتطورهم بشكل سليم معافى".

يذكر أن وزارة الصحة أطلقت أكثر من 21 حملة تلقيح وطنية ضد شلل الأطفال منذ عام 2013 العام الذي ظهر فيه فيروس شلل الأطفال باكستاني، وقد تمكنت عبر هذه الحملات من قطع سراية الفيروس حيث لم يبلغ عن أي حالة جديدة منذ بداية عام 2014 , لكن المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال أعلنت الخميس الماضي عن تسجيل إصابات مؤكدة بشلل الأطفال في دير الزور.