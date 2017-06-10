كشفت مصادر في "حزب الله" اللبناني، يوم السبت، أن عشرات النازحين السوريين في بلدة عرسال في شمال شرق لبنان، بدأوا العودة إلى درياهم في بلدة عسال الورد السورية.

وذكر (الإعلام الحربي) التابع لـ"حزب الله"، إن "50 عائلة وصلت إلى منطقة عسال الورد في القلمون الغربي قادمين من بلدة عرسال اللبنانية عبر طريق عقبة الجرد وادي الرعيان، حيث سيكون باستقبالهم لجنة المصالحة الوطنية حين دخولهم إلى البلدة".

من جهتها، أشارت قناة "الميادين" إلى أنه "يتوقع عودة 450 عائلة نازحة إلى بلدة عسال الورد السورية في حال استكمال الاتفاق"، الذي يندرج في إطار مشروع "المصالحة الوطنية" في سوريا.

وتضم مخيمات عرسال قرابة 80 ألف لاجئ سوري، 20 ألف منهم من أهالي القلمون، حيث يتوزع اللاجئون على مخيمات عدة في البلدة، إضافة لقرابة 40 ألف لاجئ في مخيمات تقع في جرود البلدة.

وشهدت مناطق سورية عدة خصوصا في محيط دمشق اتفاقات بين الحكومة والفصائل تضمنت إجلاء عشرات آلاف المدنيين والمسلحين من مناطق كانت تحت سيطرتهم.