تمكنت قوات "سوريا الديمقراطية" من استعادة السيطرة على 3 أحياء بمدينة الرقة, منذ بدء الهجوم عليها, في اطار المرحلة الخامسة من حملة “غضب الفرات” لاستعادتها من "داعش".

وذكرت معلومات متطابقة من مصادر عدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان القوات انتزعت حي الرومانية عقب اشتباكات طاحنة طوال يومين بين المقاتلين الأكراد وعناصر داعش.

وجاءت عملية السيطرة بعد تحرير حيي المشلب الشرقي والسباهية غرب الرقة، بعد معارك مع داعش.

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ويأتي التقدم في وقت تداولت أنباء عن وجود مفاوضات بين وفد تابع لتنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) في الرقة، وقوات "سوريا الديمقراطية" لتأمين خروج آمن للتنظيم من المدينة، مقابل تسليمها للأكراد.

وبدأت قوات "سوريا الديمقراطية" منذ ايام هجومها على مدينة الرقة, في اطار المرحلة الخامسة من حملة “غضب الفرات” لاستعادتها من "داعش".

وتاتي الحملة, وسط خلاف بين القوات الاجانب حول موضوع استعادة مدينة الرقة, حيث قررت واشنطن دعم الاكراد في العملية من خلال تزويدها بالسلاح, في حين تعارض تركيا هذا الامر, في وقت ارسلت موسكو طائرات ومروحيات ووحدات من قوات العمليات الخاصة إلى الرقة للقضاء على (داعش).