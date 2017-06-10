الجيش النظامي يسيطر على عدد من التلال في محيط آرك للغاز شمال شرق تدمر الاخبار المحلية شارك

أعلن مصدر عسكري في الجيش النظامي السبت السيطرة على عدد من التلال والمواقع الحاكمة في محيط آرك للغاز شمال شرق مدينة تدمر.











وأفاد المصدر العسكري في تصريح لـ سانا بأن وحدات من الجيش النظامي بالتعاون مع القوات الحليفة "واصلت عملياتها القتالية في ملاحقة فلول ارهابيي “داعش” شمال شرق مدينة تدمر وأحكمت سيطرتها على عدد من التلال والمواقع المشرفة على حقل آرك للغاز ووصلت إلى مسافة 4 كم من الحقل".







وبين المصدر أن "عمليات الجيش أسفرت أيضا عن تكبيد ارهابيي تنظيم داعش التكفيري المدرج على لائحة الارهاب الدولية خسائر بالافراد والعتاد.







واستعادت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الحليفة الخميس السيطرة على منطقة العباسية وحمامات زنوبيا الاثرية جنوب شرق تدمر بنحو 30 كم بعد تكبيد إرهابيي “داعش” خسائر كبيرة بالافراد والعتاد.



ووسع الجيش النظامي في الأيام الماضية مناطق سيطرته في ريف حمص الشرقي, في اطار حملته على تنظيم "داعش".







وبدأ الجيش النظامي في الاونة الاخيرة عملية عسكرية واسعة, ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في ريف حمص الشرقي , حيث سيطر على قرى جديدة وعدد من التلال.







سيريانيوز

2017-06-10 23:21:15 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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