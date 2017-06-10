أنقذ المهاجم هاري كين منتخب إنكلترا من الخسارة أمام جاره الاسكتلندي عندما أدرك له التعادل 2-2 في الثواني الأخيرة ضمن منافسات الجولة السادسة لحساب المجموعة السادسة من التصفيات الأوروبية لمونديال 2018.

وحفلت الدقائق العشرين الأخيرة بالإثارة والتشويق لأنها شهدت تسجيل الأهداف الأربعة بينها ثلاثة في الدقائق الخمس الأخيرة.



وافتتح أليكس أوكسلايد تشامبيرلاين بعد دقائق قليلة من دخوله أرضية الملعب بدلا من ماركوس راشفورد التسجيل لإنكلترا بمجهود فردي رائع قبل أن يسدد بيسراه كرة خدعت الحارس الاسكتلندي كريغ غوردون (70).



لكن اسكتلندا التي يتميز لاعبوها بالروح القتالية رفضت إلقاء السلاح ونجحت في رد الصاع صاعين في مدى ثلاث دقائق عبر لي غريفيث الذي سجل هدفين من ركلتين حرتين في الدقيقتين 87 و90 بعيداً عن متناول الحارس الإنكليزي جو هارت وسط فرحة هستيرية في المدرجات.



بيد أن أصحاب الأرض لم ينعموا كثيراً لأن كين خطف نقطة ثمينة للأسود الثلاثة عندما تابع من مسافة قصيرة الكرة داخل الشباك من كرة عرضية في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.



واحتفظت إنكلترا التي لم تهزم في هذه التصفيات حتى الان (4 انتصارات وتعادلين) بصدارة الترتيب برصيد 14 نقطة لكن منافستها المباشرة سلوفينيا قلصت الفارق عنها إلى 3 نقاط بفوزها على مالطا 2-صفر بهدفين سجلهما جوزيب إيليسيتش (45) وميليفويي نوفاكوفيتش (84).



ويعود الفوز الأخير لاسكتلندا على إنكلترا إلى 18 عاماً وتحديدا 17 تشرين الثاني 1999 في إياب الملحق المؤهل إلى كأس أوروبا 2000 بهدف وحيد سجله دون هاتكينسون في ويمبلي، بعد الخسارة بثنائية لبول سكولز ذهاباً.