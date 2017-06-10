تأهل الإسباني رافاييل نادال إلى نهائي بطولة فرنسا المفتوحة بكرة المضرب بعد الفوز على النمساوي دومينيك ثيم بثلاث مجموعات مقابل لاشيء 6-3، 6-4، 6-0.

وسيقابل الماتادور الإسباني في النهائي منافسه السويسري ستانيسلاس فافرينكا الذي تخطى آندي موراي المصنف أول في مباراة ماراتونية من خمس مجموعات اليوم الجمعة أيضاً.



وثأر نادال (31 عاماً) المرشح بقوة لاستعادة اللقب الفرنسي ورفع رصيده إلى 15 لقباً في البطولات الكبرى، في نحو ساعتين من اللاعب الوحيد الذي هزمه هذا العام على الملاعب الترابية وذلك في ربع نهائي دورة روما، وحقق فوزه الخامس عليه مقابل هزيمتين.



وشهد هذا العام عودة كبرى للنجم العالمي نادال الذي ابتعد عن مستواه لفترة طويلة حيث توج بثلاثة ألقاب منذ بدايته إذ حمل ألقاب كل من بطولة مدريد للماسترز ذات الألف نقطة للمرة الخامسة في تاريخه "رقم قياسي" ثم بطولة برشلونة للمرة العاشرة في تاريخه معززاً رقمه القياسي في عدد مرات التتويج بلقب البطولة الإسبانية ثم فاز بلقب مونتي كارلو للأساتذة ذات الألف نقطة للمرة العاشرة أيضاُ، وهو ما جعل البطل الإسباني نادال يتفاءل جداً بتأهله إلى نهائي رولان غاروس إذ أنه حمل ألقاب البطولة تسع مرات سابقة أعوام (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014).



أضف إلى ذلك استهلال الماتادور للموسم الحالي بتأهله لنهائي بطولة أستراليا المفتوحة قبل أن يخسر أمام منافسه وصديقه روجيه فيدرر في المباراة النهائية، كما تأهل نادال أيضاً إلى نهائي كل من بطولة ميامي ذات الألف نقطة وبطولة أكابولكو، وهو ما جعلنا أمام ريمونتادا حقيقية يقوم بها نادال بحثاً عن استعادة مكانته السابقة في عالم كرة المضرب.



من جانبه يبحث فافرينكا عن مواصلة التفوق والنتائج الرائعة في بطولات الغراند سلام والتي جعلته في سنوات قليلة أحد الأسماء الكبرى في عالم كرة المضرب، حيث حصد 3 ألقاب غراند سلام في السنوات الثلاث السابقة (2014 - 2016 ) بفوزه بلقب استراليا المفتوحة عام 2014 ورولان غاروس ذاتها عام 2015 وبطولة أميركا المفتوحة في عام 2016 بجانب تأهله إلى ربع نهائي ويمبلدون مرتين عامي 2014 و2015.