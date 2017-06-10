سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ثنائية قاد بها بلاده للفوز على مضيفه منتخب لاتفيا 3-0 ضمن الجولة السادسة من المجموعة الثانية بالتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وفي المباراتين الأخريين بالمجموعة نفسها، تغلب المنتخب السويسري المتصدر على مضيفه منتخب جزر فاروه 2 -0 كما فاز منتخب أندورا على نظيره المجري 1 -0.



وواصل المنتخب السويسري بذلك حصد العلامة الكاملة حيث رفع رصيده إلى 18 نقطة في الصدارة، حصدها من ستة انتصارات متتالية، ويليه المنتخب البرتغالي في المركز الثاني برصيد 15 نقطة وصعد منتخب أندورا إلى المركز الخامس قبل الأخير برصيد أربع نقاط ، بينما تراجعت لاتفيا إلى المركز السادس برصيد ثلاث نقاط.



وتجمّد رصيد المجر بذلك عند سبع نقاط في المركز الثالث بفارق نقطتين أمام جزر فاروه التي تحتل المركز الرابع.



وضمن منافسات المجموعة الثامنةفاز منتخب بلجيكا على مضيفه الإستوني 2-0 ا.



ورفعت بلجيكا رصيدها الى 16 نقطة مقابل 4 نقاط فقط لإستونيا، وابتعدت في الصدارة بفارق اربع نقاط امام اليونان التي تعادلت سلبا مع مضيفتها البوسنة (11)، فيما رفعت قبرص رصيدها الى سبع نقاط اثر فوزها على مضيفتها جبل طارق (دون نقاط) 2-1.