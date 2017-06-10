من جديد.. سقوط ضحايا بقذائف على مدينة دير الزور الاخبار المحلية شارك

لقي شخص مصرعه واصيب اخرين يوم السبت، جراء سقوط قذائف على حي القصور في مدينة دير الزور.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) ان "شخصا قتل واصيب 17 آخرين، نتيجة سقوط قذائف اطلقتها تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) على حي القصور في مدينة دير الزور". وجاء ذلك بعد يوم على مقتل شخص واصابة 3 آخرين جراء سقوط قذائف صاروخية على حيي القصور والجورة بمدينة دير الزور. وتتعرض احياء بمدينة الزور, بشكل شبه يومي, لاسيما الجورة وهرابش والقصور, لسقوط قذائف هاون وصاروخية, مصدرها تنظيم "داعش", اسفرت عن سقوط ضحايا, في وقت تتعرض المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم لغارات مكثفة من طيران التحالف والنظامي

2017-06-10 16:59:13 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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