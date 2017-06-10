سقط قتلى في صفوف المدنيين, يوم السبت, جراء قصف شنه طيران التحالف ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), على مدينة الرقة.

وذكرت معلومات متطابقة من مصادر عدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان طيران التحالف الدولي استهدف شارع "النور" في مدينة الرقة, ما اسفر عن مقتل مدنيين.

وجاء ذلك بعد يومين على سقوط سقط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين جراء قصف شنه طيران التحالف الدولي, ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), في مدينة الرقة, وسط اتهامات باستخدامه قنابل "الفوسفور الابيض", المحرمة دولياَ, لكن التحالف أقر باستخدام ذخائر "الفوسفور الأبيض" في سوريا, بشكل يتوافق مع القوانين الدولية.

وشن طيران التحالف ضد تنظيم "داعش", في الايام الاخيرة, سلسلة غارات على مناطق بالرقة ودير الزور, مما تسبب بسقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقال الجيش الأمريكي إن 484 مدنيا على الأقل قتلوا على الأرجح في ضربات للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش في العراق وسوريا منذ بدء الحملة في عام 2014.

وكان وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس اعتبر في وقت سابق، ان سقوط ضحايا من المدنيين أمر واقع في الحرب ضد الجهاديين بسوريا والعراق.

ويشن طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014، ضد تنظيم "داعش"، غارات بشكل شبه يومي على مواقع التنظيم في المناطق الخاضعة تحت سيطرته لاسيما الرقة ودير الزور, مما ادى الى سقوط قتلى في صفوفه, لكن مصادر معارضة ومؤيدة تشير الى سقوط ضحايا مدنيين جراء القصف.