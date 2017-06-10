اعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة, يوم السبت, عن وصول الجيش النظامي الى الحدود العراقية بعدما تمكن من استعادة مساحات واسعة في البادية السورية, بعد معارك مع تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش).

وأوضحت قيادة الجيش, في بيان, نشرته وكالة (سانا), ان الجيش أنجز بالتعاون مع القوات الحليفة بعد ظهر أمس المرحلة الأولى من العمليات العسكرية في البادية السورية وتمكن من الوصول إلى الحدود مع العراق شمال شرق التنف”.

واشار البيان الى ان الوصول الى الحدود العراقية جاء بعد السيطرة على "عدد كبير من المواقع والنقاط الاستراتيجية في عمق البادية بمساحة 20 ألف كيلومتر مربع منذ بدء العمليات جنوب وشرق مدينة تدمر بعد القضاء على "داعش".

واعتبر البيان ان هذا التقدم يشكل "تحولا استراتيجيا في الحرب على الإرهاب ".

وكان مصدر عسكري في الجيش النظامي اعلن الجمعة ان وحدات من الجيش تمكنت من الوصول إلى الحدود السورية العراقية شمال شرق التنف في عمق البادية السورية بعد القضاء على تجمعات “داعش” في المنطقة.

وتاتي هذه التطورات بعد استهداف قوات التحالف رتلا للقوات الموالية للنظام في محيط قاعدة التنف, مما اسفر عن مقتل عدد من العسكريين, تلا ذلك قيام طائرة بدون طيار تابعة للنظام بقصف قوات التحالف.

وسقط عدد من عناصر الجيش النظامي إثر ضربات شنها منذ يومين طيران التحالف الدولي مستهدفاً موقعاً عسكرياً للنظامي على طريق التنف, بحسب ما أعلنه مصدر عسكري, فيما اكد التحالف استهداف قوات موالية للنظامي, بعد تحذيرات بعدم دخول المنطقة.

ويدعي البنتاغون ان هناك مجموعة من المقاتلين المواليين للنظام داخل منطقة تمتد 55 كم حول التنف، حيث طلب التحالف رحيلهم عبر إلقاء مناشير، لكن دون استجابة.

وتقع التنف على طريق دمشق بغداد على الحدود مع العراق وعلى مسافة غير بعيدة من الحدود الاردنية.