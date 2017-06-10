قال وزير التربية هزوان الوز, يوم السيت, أنه سيتم الإعلان عن نتائج امتحانات شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية قبل 48 ساعة من صدورها.

وأوضح الوز, في تصريحات نشرتها وسائل اعلام محلية, ان "أعمال تصحيح الأوراق الامتحانية لشهادة التعليم الأساسي لا تزال مستمرة ولم تنته في بعض المحافظات وستعقبها عمليات تدقيق وإدخال في الحاسوب".

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وتحدثت مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحاتها أن نتائج امتحانات شهادة التعليم الأساسي ستصدر اليوم.

وتقدم نحو 270 ألف طالب وطالبة لامتحانات شهادة التعليم الأساسي موزعين على 2100 مركز امتحاني في المحافظات في الـ 14 من أيار الماضي وانتهت في الـ 28 من الشهر نفسه.