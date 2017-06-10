أقر التحالف الدولي, بقيادة الولايات المتحدة ,ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش), باستخدام ذخائر "الفوسفور الأبيض" في سوريا, بشكل يتوافق مع القوانين الدولية، متعهداَ باتخاذه كافة التدابير اللازمة التي من شأنها تقليص المخاطر الناجمة عن استخدام هذه الذخائر, فضلا عن حماية المدنيين.

وأوضح التحالف, في بيان له, نشرته وسائل اعلام, انه "لايناقش مسألة تزويد قواته بالذخائر التي تحمل طابع الإنارة واستخداماتها وفقا للسياسة المعلوماتية للتحالف، ولكن بحسب قواعد الاشتباك في النزاعات المسلحة تستخدم ذخائر الفسفور الأبيض لكشف الستائر الدخانية وعمليات التمويه وتحديد المواقع والعلامات".

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وأضاف البيان ان التحالف "يقوم بجميع الإجراءات العقلانية والحذرة التي من شأنها تقليص المخاطر الناجمة عن استخدام الذخائر الفسفورية إلى أدنى مستوياتها والتي تضر السكان المدنيين وتؤدي إلى أضرار بالمنشآت المدنية".

وأشار التحالف إلى أن "تنظيم داعش مستمر في ارتكاب الانتهاكات الصارخة بحق الأبرياء، وذلك بقتله المدنيين الذين يحاولون الفرار من مناطق العمليات العسكرية"، متعهداَ "بعدم الوقوف مكتوف الأيدي والسماح بقتل الناس ما دام بإمكانه تقديم الحماية للسكان المدنيين".

سقط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين, يوم الخميس, جراء قصف شنه طيران التحالف الدولي, ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), في مدينة الرقة, وسط اتهامات باستخدامه قنابل "الفوسفور الابيض", المحرمة دولياَ.

ونشر نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لغارات التحالف على شرق وغرب الرقة, قالوا انه تم استخدام قنابل "الفوسفور الأبيض".

وشن طيران التحالف ضد تنظيم "داعش", في الايام الاخيرة, سلسلة غارات على مناطق بالرقة ودير الزور, مما تسبب بسقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقال الجيش الأمريكي إن 484 مدنيا على الأقل قتلوا على الأرجح في ضربات للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش في العراق وسوريا منذ بدء الحملة في عام 2014.

وكان وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس اعتبر في وقت سابق، ان سقوط ضحايا من المدنيين أمر واقع في الحرب ضد الجهاديين بسوريا والعراق.

ويشن طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014، ضد تنظيم "داعش"، غارات بشكل شبه يومي على مواقع التنظيم في المناطق الخاضعة تحت سيطرته لاسيما الرقة ودير الزور, مما ادى الى سقوط قتلى في صفوفه, لكن مصادر معارضة ومؤيدة تشير الى سقوط ضحايا مدنيين جراء القصف.