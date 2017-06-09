أعلنت منظمة الصحة العالمية, يوم الجمعة, عن تسجيل إصابات مؤكدة بشلل الأطفال في محافظة دير الزور, في أول عودة للمرض للظهور في البلاد منذ العام 2013.

وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية (التي تشارك في المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال) سونا باري لوكالة الانباء الفرنسية (ا ف ب), أنه تم رصد الفيروس في حالتين مصابتين بـ «الشلل الرخو الحاد» في أوائل أيار الماضي، وفي حالة ثالثة لطفل سليم في نفس المنطقة.

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ووصفت المتحدثة المناعة بانها "ضعيفة" عموما لدى سكان المنطقة, حيث ذكر الخبراء أنه "يجري الإعداد لحملات تلقيح تستهدف مجموعات محددة من أجل زيادة مناعة السكان بشكل سريع".

وبدأ الوباء بالانتشار في دير الزور في 2013 و 2014 , حيث تم تسجيل 36 إصابة , قبل أن يتم احتواء هذا المرض.

وكانت المنظمة اعلنت في 29 أيار الماضي ان هناك 50 حالة مصابة بـ «الشلل الرخو الحاد» في دير الزور منذ بداية العام 2017، لكن الاختبارات لم تظهر تأكيداً بعد لوجود فيروس شلل الأطفال في عينات من المرضى.

ويسيطر تنظيم "داعش" على القسم الأكبر من محافظة دير الزور ، بما في ذلك قسم من مدينة دير الزور، ويفرض حصارا على مناطق المدينة التي يسيطر عليها الجيش النظامي، ما يحد من إمكانية حصول السكان على المواد الأساسية.