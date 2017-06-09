تستعد "مايكروسوفت" لإطلاق نسخة جديدة من "ويندوز 10" خاصة بالشركات والمستخدمين الذين يتعاملون مع عدد كبير من الملفات وأجهزة حاسوب متطورة، وذلك بحسب تسريبات جديدة.

وبحسب " theverge" فإن نسخة الأعمال من "ويندوز 10" تتميز بأربع خصائص جديدة تجعلها تتميز عن النسخة التقليدية حيث تدعم وضع جديد يسمى Workstation mode يقدم أفضل أداء لمعالجة الملفات والرسوميات ولتحقيق الاستفادة القصوى من المعالجات أثناء تفعيل وضع العمل.

ويدعم النظام الجديد نظام الملفات المرن ReFS وهو نسخة مطورة من نظام "مايكروسوفت"NTFS، مع العديد من التحسينات التي تجعله الخيار الأمثل للتعامل مع الملفات الكبيرة، مع ميزة التصحيح التلقائي.

وأدرجت "مايكروسوفت" بروتوكول جديد يسمى SMBDirect لتعزيز مشاركة الملفات الكبيرة بطريقة أسهل وأسرع وأقل استهلاكًا لأداء المعالج، حيث تدعم نسخة Workstation edition من "ويندوز 100" التعامل مع الأجهزة التي تدعم وجود أربعة معالجات وذاكرة تخزين تصل إلى 66 تيرابايت.