انتشرت صور جديدة على بعض المواقع الالكترونية قيل إنها هاتف "آيفون" القادم، غطاءه الخلفي مزود بماسح لبصمات الأصابع.

وبحسب الصور التي نشرها الموقع الصيني iPhoneros، فإن الهاتف مزود بكاميرا مزدوجة تركب عدساتها بشكل عمودي، بينما لا يوجد مايؤكد صحة هذه الصور أو أنها فعلاً لهاتف "آيفون 8" تحديداً.

ورجح مراقبون أن تكون الصور المسربة لهواتف "آيفون 7S" أو "7S Plus" التي ستطرح قريباً في الأسواق وليس لهاتف "آيفون-"8 فكل المعلومات تشير إلى أن ماسح بصمات الأصابع في هذا الهاتف سيأتي مدمجا ضمن الشاشة على حد تعبيرهم.

وكانت تسريبات سابقة قالت إن هاتف "آيفون-8" سيأتي بشاشة OLED قياس 5.8 بوصة بحواف رقيقة، ومزود بكاميرا مزدوجة ويدعم الشحن اللاسلكي.