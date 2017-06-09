بدأت "سامسونغ" بتوفير متصفح الانترنت الخاص بهواتفها، لهواتف باقي الشركات الأخرى.

وبحسب موقع "آردرويد"، فإن المتصفح متوفر على "غوغل بلاي"، لكن خيار تحميله وتجريبه غير متوفر حالياً للجميع، لكنه بالتأكيد يتوافق مع هواتف بيكسل ونيكسوس المدعومة وبعض هواتف "أندرويد" الأخرى.

ولم تطلق "سامسونغ" نشرة تفصيلية عن الشركات أو الهواتف المتوافقة مع تطبيق المتصفح الذي يعد أحد أفضل المتصفحات على الهواتف المحمولة.

ويعتمد المتصفح على ذات محرك كروميوم Chromium Engine الخاص بمعالجة صفحات الويب لإظهارها خلال أقصر زمنٍ ممكن، فضلًا عن تمتعه بإضافاتٍ أخرى مثل إمكانية حجب المحتوى غير المرغوب.