طرحت شركة "أدوبي" برنامج للمسح الضوئي مجاني باسم Adobe Scan يساعد على تصوير المستندات والوثائق وحفظها بصيغة "PDF" عبر الهواتف الذكية.

وبحسب "فيستي رو"، فإن إنشاء نسخة رقمية من الوثائق يتم من خلال تصورها باستخدام كاميرا الهاتف الذكي عن طريق التطبيق، وبعدها اختيار الصيغة التي يريد المستخدم حفظ الملف بها، وحفظ الملف بعدها.

ويفيد التطبيق بتصوير الملفات النصية وحفظها، فبعد تصوير النص يمكن للمستخدم تعديل كلمات أو معلومات النص ليقوم بعدها بنسخه أو تعديله باستخدام برامج أخرى موجودة في الهاتف كـ "الوورد".