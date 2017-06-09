كشفت "آبل" عن النسخة التجريبية للمطورين من نظام التشغيل الجديد لأجهزة "ماك" High Sierra، على أن تتم اتاحة النسخة التجريبية العامة نهاية الشهر الجاري.

وبحسب موقع "عالم التقنية"، فإن "آبل" ستتيح الترقية المجانية لعموم المستخدمين بنسخة نهائية في الخريف القادم على أي جهاز ماك يدعم نظام Sierra.

ومن جهة أخرى، حصل متصفح سفاري على تحديثات كبيرة ليصبح أسرع في التعامل مع الجافاسكربت 80% مقارنة مع كروم، ويتحقق من المواقع التي لا يجب أن تشغل الفيديوهات تلقائياً ويمنعها من ذلك.

وأعلنت "آبل" ضمن مؤتمرها السنوي، عن تحسينات طالت تطبيق البريد الإلكتروني الذي بات يضع الرسائل الهامة في أعلى الترتيب، مع خاصية تقسيم الشاشة ما بين إنشاء رسالة جديدة والبريد الوارد.