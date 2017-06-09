قال مصدر عسكري في الجيش النظامي الجمعة ان "وحدات من الجيش تمكنت من الوصول إلى الحدود السورية العراقية شمال شرق التنف في عمق البادية السورية بعد القضاء على تجمعات “داعش” في المنطقة".













وأكد المصدر, بحسب وكالة سانا "وصول وحدات الجيش العربي السوري بالتعاون مع الحلفاء إلى الحدود السورية العراقية شمال شرق التنف في عمق البادية السورية", مشيرا الى أن “وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع الحلفاء واصلت عملياتها العسكرية الناجحة في عمق البادية السورية وتمكنت بعد ظهر اليوم من الوصول إلى الحدود السورية مع العراق الشقيق شمال شرق التنف”.



ولفت المصدر إلى أن “الوحدات العسكرية ثبتت مواقعها القتالية في المنطقة بعد القضاء على آخر تجمعات تنظيم “داعش” الإرهابي على هذا الاتجاه”.



من جهتها, افادت قناة "الميادين" أن "الجيش السوري سيطر على مساحة 5000 كلم مربع جديدة تضاف إلى 15 ألف كلم مربع كانت تمت السيطرة عليها منذ بدء العمليات القتالية في البادية"، لافتة إلى أن " قوات الحشد الشعبي والجيش العراقي وصلت بدورها إلى الحدود السورية العراقية من الضفة الأخرى للجيش السوري بالعراق".



وتاتي هذه التطورات بعد يوم من استهداف قوات التحالف رتلا للقوات الموالية للنظام في محيط قاعدة التنف, وقيام طائرة بدون طيار تابعة للنظام بقصف قوات التحالف.



وسقط عدد من عناصر الجيش النظامي إثر ضربات شنها منذ يومين طيران التحالف الدولي مستهدفاً موقعاً عسكرياً للنظامي على طريق التنف, بحسب ما أعلنه مصدر عسكري, فيما اكد التحالف استهداف قوات موالية للنظامي, بعد تحذيرات بعدم دخول المنطقة.



ويدعي البنتاغون ان هناك مجموعة من المقاتلين المواليين للنظام داخل منطقة تمتد 55 كم حول التنف، حيث طلب التحالف رحيلهم عبر إلقاء مناشير، لكن دون استجابة.







وتقع التنف على طريق دمشق بغداد على الحدود مع العراق وعلى مسافة غير بعيدة من الحدود الاردنية.







سيريانيوز