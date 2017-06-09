أعلن قائد المجموعة العسكرية الروسية في سوريا، الفريق أول سيرغي سوروفيكين، الجمعة, أن التحالف الدولي بقيادة أمريكا و"قوات سوريا الديمقراطية" متواطئين مع قادة "داعش" في سوريا.









ونقلت وسائل اعلام روسية عن سوروفيكين قوله انه "بدلا من القضاء على الإرهابيين المذنبين بمقتل مئات وآلاف المدنيين السوريين، التحالف بقيادة أمريكا مع "قوات سوريا الديمقراطية" الخاضعة له، متواطئين مع قادة "داعش"، الذين يسلمونهم البلدات والقرى التي يسيطرون عليها من دون قتال، ويتوجهون إلى المناطق التي تنشط فيها القوات السورية الحكومية".



وتابع قائد المجموعة العسكرية الروسية، انه "يتشكل انطباع بأن الأمريكان يستخدمون الإرهابيين، تحت حجة مكافحة الإرهاب الدولي، لعرقلة تقدم القوات الحكومية السورية.



وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت في اواخر ايار الماضي إن "قوات سورية الديمقراطية" (الذين تدعمهم الولايات المتحدة, اتفقوا مع تنظيم داعش لفتح ممر آمن لمسلحيه للخروج من الرقة باتجاه تدمر، لكن القوات الروسية في سوريا اتخذت خطوات لمنع حدوث ذلك.



وتشن قوات "سوريا الديمقراطية" منذ اشهر عمليات عسكرية, بدعم من طيران التحالف الدولي, لطرد "داعش" من الرقة, حيث استطاعت استعادة السيطرة على عدة مناطق, منها مدينة الطبقة وسد الفرات, في وقت واصلت تقدمها منذ ايام لتصل الى مشارف مدينة الرقة.



يشار الى ان واشنطن قررت تسليح أكراد سوريا بما يلزم لهزيمة تنظيم (داعش) في الرقة.







سيريانيوز



