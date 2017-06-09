قي شخص حتفه واصيب 3 آخرين يوم الجمعة، جراء سقوط قذائف صاروخية على حيي القصور والجورة بمدينة دير الزور.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن "عددا من القذائف الصاروخية وقنابل من طائرة مسيرة لتنظيم "داعش" سقطت على منازل المواطنين في حيي القصور والجورة بمدينة دير الزور ما تسبب بمقتل شخص واصابة 3 آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية في الممتلكات".

وسقط قتلى وجرحى, الاسبوع الماضي, جراء سقوط قذائف على مدينة دير الزور, مصدرها تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش).

وتتعرض احياء بمدينة الزور, بشكل شبه يومي, لاسيما الجورة وهرابش والقصور, لسقوط قذائف هاون وصاروخية, مصدرها تنظيم "داعش", اسفرت عن سقوط ضحايا, في وقت تتعرض المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم لغارات مكثفة من طيران التحالف والنظامي.