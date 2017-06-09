أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي قرارا اعفى بموجبه عدد من المدراء في الوزارة, بسبب "ضرورات العمل".

وأوضح الوزير الغربي في تصريح لصحيفة (تشرين) المحلية, أن "تلك التغيرات ليس لها أي خلفية وهي مجرد إجراءات روتينية ليس إلاّ، فضرورة العمل تحتم التعديلات المستمرة في المناصب".

وتنص التعديلات الجديدة على إعفاء معاون مدير تموين دمشق محمود الخطيب ومعاون مدير حماية المستهلك عيسى محمود ونقل مدير حماية الملكية التجارية والصناعية أسامة مخيبر بناء على طلب من قبله.

ولم يتم تعيين أحد بدلاً عنهم في تلك المناصب, بحسب الصحيفة.

واصدر الوزير الغربي في الفترة الماضية جملة من الإعفاءات بالجملة بسبب الإهمال والتقصير طالت عدداً من المديرين في المواقع الإدارية والمفاصل الإنتاجية في المؤسسات والشركات العامة التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.