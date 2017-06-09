اصيب عدة أشخاص يوم الجمعة، جراء انفجار سيارة مفخخة قرب مركز أمني في إقليم بطمان بجنوب شرقي تركيا.

وأوضح تلفزيون "إن.تي.في" التركي أن "ثلاثة أشخاص اصيبوا جراء انفجار سيارة ملغومة استهدفت مركزا لقوات الدرك في إقليم بطمان بجنوب شرقي تركيا".

من جهته,أكد مصدر في محافظة بطمان ان "خمسة مصابين سقطوا جراء هجوم نفذه مسلحون، استهدف مركزاً للدرك في المحافظة التي تقع جنوب شرقي البلاد".

وأشار المصدر إلى أن الهجوم وقع بسيارة مفخخة أعقب انفجارها إطلاق نار، وأن الحصيلة الأولية للهجوم هي خمسة مصابين.

بدورها, نقلت وسائل اعلام عن مصادر في الشرطة ومستشفى, ان "جنديين ومدنيا أصيبوا في الانفجار الذي وقع عند نقطة تفتيش قبالة‭‭ ‬‬مركز قوات الدرك في بكيرهان في إقليم باتمان".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم , لكن وكالة "دوغان" للأنباء رجحت ضلوع حزب "العمال الكردستاني" في هذا الهجوم.

وتشهد عدة مناطق في تركيا استهدافات لمقار وسيارات الشرطة ، ما يؤدي لمقتل وإصابة العديدين جراء ذلك، حيث اصيب 9 أشخاص في حزيران الماضي، بانفجار سيارة مفخخة بالقرب من مجمع سكني لموظفين حكوميين، في بلدة تونجيلي جنوب شرق تركيا.

وغالبا ماتتبنى التفجيرات والحوادث التي تقع في عدة مناطق بتركيا تنظيم "داعش"، في حين تتهم الحكومة التركية حزب "العمال الكردستاني" بحوادث أخرى وتحديداً تلك التي تقع جنوب البلاد.