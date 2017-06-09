بلغ السويسري ستانيسلاس فافرينكا نهائي بطولة فرنسا المفتوحة في كرة المضرب، ثاني البطولات الاربع الكبرى، بفوزه الجمعة على البريطاني اندي موراي المصنف أول في مباراة ماراتونية من خمس مجموعات.

وفاز فافرينكا بطل رولان غاروس 2015 على موراي 6-7 (6-8)، 6-3، 5-7، 7-6 (7-3)، و6-1، ليصبح في سن الـثانية والثلاثين، أكبر لاعب يبلغ نهائي البطولة الفرنسية منذ 44 عاما.



وحقق فافارينكا (32 عاما) فوزه الثامن على موراي مقابل 10 هزائم في أربع ساعات و34 دقيقة، وثأر لهزيمته أمامه العام الماضي في الدور ذاته بأربع مجموعات، علما ان موراي بلغ النهائي وخسر أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي خرج هذه السنة من ربع النهائي.



وحرم فافرينكا موراي من فرصة ان يصبح أول بريطاني يحرز لقب رولان غاروس منذ فريد بيري عام 1935.



وكان موراي يبحث عن لقبه الرابع الكبير بعد تتويجه في ويمبلدون عامي 2013 و2016 وفلاشينغ ميدوز الاميركية عام 2012.



ويلتقي فافرينكا المتوج بدوره بثلاثة القاب كبيرة في أستراليا (2014) وفرنسا (2015) والولايات المتحدة (2016)، في النهائي، مع الفائز من نصف النهائي الثاني بين الاسباني رافايل نادال المصنف رابعا وبطل رولان غاروس تسع مرات (رقم قياسي)، والنمسوي دومينيك تييم السادس.