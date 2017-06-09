قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون), الجمعة, أن روسيا كانت "متعاونة جدا" في تهدئة الوضع قرب التنف جنوبي سوريا، بعد يوم واحد من إسقاط واشنطن طائرة من دون طيار تابعة للجيش النظامي في المنطقة.













وقال المتحدث باسم البنتاغون جيف ديفيس للصحفيين اليوم الجمعة، إن الوضع بالقرب من التنف هدأ أمس، ويعود ذلك إلى حد كبير للجهود الروسية، مشيرا إلى أن محادثات متعددة جرت بين الجيشين الأمريكي والروسي، بما في ذلك على مستويات عسكرية عليا.



وكان متحدث عسكري أمريكي أعلن أمس أن الولايات المتحدة أسقطت طائرة مسلحة من دون طيار تابعة للقوات الحكومية السورية كانت تهاجم قوات موالية للتحالف الدولي في سوريا.



وقال المتحدث ريان ديلون إن هذه هي المرة الأولى، التي تهاجم فيها القوات السورية قوات للتحالف، مشيرا إلى أن الطائرة تم تدميرها بعد أن أطلقت النار على قوات للتحالف كانت تقوم بدوريات خارج منطقة تخفيف النزاع في جنوب سوريا.



وقالت مصادر اعلامية موالية في وقت سابق الجمعة ان قوات من الجيش النظامي وحلفاؤه وصلت إلى الحدود العراقية شمال شرق التنف.



ويدعي البنتاغون ان هناك مجموعة من المقاتلين المواليين للنظام داخل منطقة تمتد 55 كم حول التنف، حيث طلب التحالف رحيلهم عبر إلقاء مناشير، لكن دون استجابة.



وتقع التنف على طريق دمشق بغداد على الحدود مع العراق وعلى مسافة غير بعيدة من الحدود الاردنية.







سيريانيوز