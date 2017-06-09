syria-news.com
الصفحة الرئيسية
من نحن
اسرة الموقع
أكثر المواضيع قراءة
الإعلان في سيريانيوز
الإتصال بنا
فوز معنوي للمنتخب الارجنتيني أمام غريمه البرازيلي ضمن الاستعدادات للتصفيات المونديالية
اخبار الرياضة

حقق المنتخب الأرجنتيني فوزاً معنوياً في كلاسيكو الأرض أمام البرازيل بهدف دون رد في ميلبورن بأستراليا وذلك ضمن استعدادات المنتخبين لتصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2018 في روسيا.


ويدين راقصو التانغو بفوزهم إلى المدافع غابريال ميركادو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 45.

وجاء فوز الأرجنتين في المباراة الأولى تحت إشراف المدرب الجديد خورخي سامباولي الذي عينه الاتحاد المحلي الأسبوع الماضي خلفاً لادواردو باوتسا الذي أقيل من منصبه اثر النتائج المخيبة للأرجنتين في تصفيات كأس العالم.

وتستعد الأرجنتين والبرازيل لمواجهة أوروغواي والإكوادور على التوالي في 31 آب/أغسطس المقبل في الجولة الخامسة عشرة من التصفيات.

ويحتل المنتخب البرازيلي المركز الأول برصيد 33 نقطة فيما يأتي المنتخب الأرجنتيني في المركز الخامس برصيد 22 نقطة.

سيريانيوز
2017-06-09 21:18:56
شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:



شارك بالتعليق