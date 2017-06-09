حقق المنتخب الأرجنتيني فوزاً معنوياً في كلاسيكو الأرض أمام البرازيل بهدف دون رد في ميلبورن بأستراليا وذلك ضمن استعدادات المنتخبين لتصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2018 في روسيا.

ويدين راقصو التانغو بفوزهم إلى المدافع غابريال ميركادو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 45.

وجاء فوز الأرجنتين في المباراة الأولى تحت إشراف المدرب الجديد خورخي سامباولي الذي عينه الاتحاد المحلي الأسبوع الماضي خلفاً لادواردو باوتسا الذي أقيل من منصبه اثر النتائج المخيبة للأرجنتين في تصفيات كأس العالم.

وتستعد الأرجنتين والبرازيل لمواجهة أوروغواي والإكوادور على التوالي في 31 آب/أغسطس المقبل في الجولة الخامسة عشرة من التصفيات.

ويحتل المنتخب البرازيلي المركز الأول برصيد 33 نقطة فيما يأتي المنتخب الأرجنتيني في المركز الخامس برصيد 22 نقطة.