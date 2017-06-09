المكسيك تهزم الهندوراس وتواصل مشوارها بنجاح لبلوغ كاس العالم 2018 اخبار الرياضة شارك

خطا المنتخب المكسيكي خطوة إضافية نحو بلوغ نهائيات كأس العالم روسيا 2018 بفوزه الصريح على هندوراس 3-صفر ضمن تصفيات الدور الحاسم من منطقة كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي)

وتقدمت الولايات المتحدة إلى المركز الثالث المؤهل مباشرة بفوزها على ترينيداد وتوباغو.



على ملعب أزتيكا الشهير في مكسيكو سيتي، أكرم المنتخب المكسيكي وفادة هندوراس بثلاثية نظيفة ليبتعد بفارق 5 نقاط في صدارة الترتيب العام مستغلاً تعادل منافسته المباشرة كوستاريكا على أرضها سلبياً مع بنما.



ورفعت المكسيك رصيدها الى 13 نقطة من 15 ممكنة مقابل 8 لكوستاريكا الثانية و7 للولايات المتحدة في المركز الثالث.



وافتتح أوزفالدو الانيس التسجيل من كرة رأسية من زاوية ضيقة مستغلاً ركلة ركنية أواخر الشوط الأول، قبل أن يضيف هيرفينغ لوزانو وراوول خيمينيز هدفين في الشوط الثاني ليحسما النتيجة.



وتلتقي المكسيك مع منافستها التقليدية الولايات المتحدة على ملعب ازتيكا الأحد، علماً بأن الأولى تفوقت على الثانية 2-1 ذهاباً في كولومبوس.



وقاد نجم بوروسيا دورتموند الشاب كريستيان بوليسيتش (18 عاماً) منتخب بلاده الولايات المتحدة إلى فوز حيوي على ترينيداد وتوباغو بتسجيله هدفي المباراة في الدقيقتين 52 و62.



واستغل بوليسيتش الذي يتوقع له النقاد مستقبلاً باهراً، تمريرة عرضية زاحفة من دي أندريه يدلين ليفتتح التسجيل (52) قبل أن يستغل تمريرة بينية رائعة من جوزيه التيدور ليسجل الهدف الثاني (62).



وسقطت كوستاريكا في فخ التعادل السلبي على أرضها مع بنما لكنها حافظت على المركز الثاني متقدمة بفارق نقطة واحدة عن الولايات المتحدة.



وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى في الترتيب إلى النهائيات مباشرة في حين يخوض الرابع الملحق الدولي مع خامس آسيا. سيريانيوز 2017-06-09 21:04:18 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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