مصادر اعلامية: الجيش النظامي وحلفاؤه يصلون إلى الحدود العراقية شمال شرق التنف الاخبار المحلية شارك

قالت مصادر اعلامية موالية الجمعة ان قوات من الجيش النظامي وحلفاؤه وصلت إلى الحدود العراقية شمال شرق التنف.









كما افادت قناة "الميادين" أن "الجيش السوري سيطر على مساحة 5000 كلم مربع جديدة تضاف إلى 15 ألف كلم مربع كانت تمت السيطرة عليها منذ بدء العمليات القتالية في البادية"، لافتة إلى أن " قوات الحشد الشعبي والجيش العراقي وصلت بدورها إلى الحدود السورية العراقية من الضفة الأخرى للجيش السوري بالعراق".



وتاتي هذه التطورات بعد يوم من استهداف قوات التحالف رتلا للقوات الموالية للنظام في محيط قاعدة التنف, وقيام طائرة بدون طيار تابعة للنظام بقصف قوات التحالف.



وسقط عدد من عناصر الجيش النظامي إثر ضربات شنها منذ يومين طيران التحالف الدولي مستهدفاً موقعاً عسكرياً للنظامي على طريق التنف, بحسب ما أعلنه مصدر عسكري, فيما اكد التحالف استهداف قوات موالية للنظامي, بعد تحذيرات بعدم دخول المنطقة.



ويدعي البنتاغون ان هناك مجموعة من المقاتلين المواليين للنظام داخل منطقة تمتد 55 كم حول التنف، حيث طلب التحالف رحيلهم عبر إلقاء مناشير، لكن دون استجابة.







وتقع التنف على طريق دمشق بغداد على الحدود مع العراق وعلى مسافة غير بعيدة من الحدود الاردنية.







سيريانيوز

2017-06-09 20:00:35 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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