أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين, يوم الجمعة, عن وجود فرصة لتثبيت خطة وقف "الأعمال القتالية" في سوريا, مشيرا إلى ظهور بوادر وصفها "بالايجابية" في عملية التسوية السورية.

ونقلت وسائل اعلام عن بوتين قوله, في كلمة ألقاها في اجتماع موسّع خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون بأستانا, ان ظهور هذه البوادر "ترتبط بشكل مباشر بعملية أستانا، حيث تعقد لقاءات دولية دورية بوساطة روسيا وتركيا وإيران".

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ومن المحتمل عقد لقاء أستانا حول سوريا في 20 حزيران الجاري كموعد أولي, بحسب ما اعلنه نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف.

ولفت أنه من أهم إنجازات هذه اللقاءات "الاتفاق على وقف إطلاق النار بين القوات الحكومة والمعارضة المسلحة، وإقامة مناطق تخفيف توتر في سوريا".

ولفت بوتين الى ظهور فرصة حقيقية لتثبيت نظام وقف الأعمال القتالية ودفع العملية التفاوضية السورية في جنيف قدما إلى الأمام".

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اعلن يوم الخميس، ان نظام وقف إطلاق النار صامد في جميع مناطق تخفيف التوتر بسوريا، مبيناً أن الخروقات التي تسجل لا تحمل طابعا كارثيا، ولا تتطلب تقديم رد جدي.

وجاء ذلك عقب ساعات على اعلان الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا عن اتفاق تم التوصل اليه مع الجانب الروسي على إعداد تقرير شهري حول معدلات العنف في سوريا.

واعتمدت الدول الضامنة الثلاث للهدنة في سوريا، روسيا وإيران وتركيا، مذكرة تفاهم حول إنشاء 4 مناطق تخفيف التصعيد في سوريا لمدة 6 أشهر.

ودخل اتفاق لإقامة "مناطق تخفيف التصعيد" في سوريا حيز التنفيذ 6 ايار الماضي, بموجب مذكرة تم التوقيع عليها بين ممثلي الدول الضامنة لاتفاق الهدنة في سوريا, خلال الاجتماع العام الختامي لمفاوضات "استانا-4.