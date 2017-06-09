دان الرئيس بشار الأسد, يوم الخميس, هجومي طهران الاربعاء الماضي, واللذين اسفرا عن سقوط عشرات الضحايا, مؤكداَ وقوف سوريا إلى جانب إيران في محاربة الإرهاب.

واعرب الاسد, خلال اتصال هاتفي اجراه مع نظيره الايراني حسن روحاني, بحسب وكالة (سانا), عن "تعازيه الحارة لإيران والشعب الإيراني بالضحايا جراء العمليات الإرهابية الأخيرة".

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وأشار الأسد إلى أن "لجوء الإرهابيين وأسيادهم إلى هذه الأساليب الدنيئة نابع من فشلهم من النيل من إيران وشعبها بأي طريقة كانت فلجؤوا إلى أداتهم التي أوجدوها لمحاولة فرض تغييرات سياسية تخدم مصالحهم", مؤكداً أن "النصر سيكون حليف سوريا وإيران في محاربة هذا الإرهاب ".

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين دانت, يوم الاربعاء, التفجيرين اللذين استهدفا العاصمة الايرانية طهران, مشيرة الى ان دول ودوائر معروفة تقف خلفهما, محذرة الدول التي تقف خلف مثل هذه الأعمال من "مغبة الاستمرار بتمويل الارهابيين".

من جانبه, شكر الرئيس روحاني الرئيس الأسد على تضامنه وتعازيه, مشدداً على أن ما حصل "لن يؤثر على عزيمة وصمود الشعب الإيراني الذي بات أكثر تصميماً على مكافحة الإرهاب".

وسقط قتلى وجرحى، يوم الأربعاء، إثر هجومين متزامنين, تبناهما "داعش", استهدفا مقر البرلمان الإيراني في طهران ومرقد الإمام الخميني قرب العاصمة.

واتهم الحرس الثوري الإيراني السعودية و الولايات المتحدة الأمريكية, بالوقوف وراء الهجومين, متوعداَ بالانتقام من منفذيه, في حين رفضت الرياض هذه الاتهامات, مشيرة الى انها لاتعلم من المسؤول.