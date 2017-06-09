ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف, يوم الجمعة, التطورات حول قطر وتداعياتها على سوريا.

وذكرت وسائل إعلام ان لافروف قال للصحفيين, في معرض تعليقه على لقائه بظريف على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة في أستانا, انه تم التحدث عن "إحراز تقدم في التسوية السورية وحول التأثير الذي قد تأتي به التطورات حول قطر على هذه العمليات وعلى جهودنا المشتركة في هذا السياق".

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واتهمت عدة دول لاسيما السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قطر "بدعم الإرهاب"، واتخذت سلسلة إجراءات تهدف إلى عزلها، وقطعت العلاقات الدبلوماسية معها, في حين عبرت الأخيرة عن أسفها لمثل هذا الإجراء "غير المبرر".

وتصاعدت الازمة مع قطر, حيث فرضت عدد من الدول العربية إجراءات وتدابير عقابية بحقها, في مسعى لتضييق الخناق عليها, وذلك عقب الأزمة الدبلوماسية بين الدوحة وجاراتها الخليجية, على خلفية التهم المتعلقة "بدعم الإرهاب".

ودعت إيران دول الخليج لحل خلافاتها بالحوار, فيما اعلنت روسيا ان ما جرى "ليس من شأنها", مشيرة إلى أنها ستدرس الاتهام الموجه لقطر.

وتأتي ازمة قطر في ظل الحديث عن امكانية اجراء جولة جديدة من المفاضوات في جنيف الشهر الجاري, دون تحديد موعد, في وقت تحدد موعد اولي محتمل لانعقاد لقاء أستانا حول سوريا في 20 حزيران الجاري.