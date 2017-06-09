النجم البرتغالي رونالدو الأعلى دخلاً في العالم للعام الثاني على التوالي اخبار الرياضة شارك

احتفظ البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد بطل أوروبا بصدارة لائحة مجلة "فوربس" للرياضيين الأعلى دخلاً في العالم للعام الثاني على التوالي.

وقدرت المجلة عائدات رونالدو (32 عاماً) بـ93 مليون دولار، موزعة على 58 مليوناً من كرة القدم و35 مليوناً من إيرادات أخرى منها عقود الرعاية.



وتأتي لائحة "فوربس" للرياضيين الأغنى في العالم، بعد أيام من قيادة النجم البرتغالي فريقه ريال مدريد إلى الاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا اثر الفوز على يوفنتوس الإيطالي 4-1 في المباراة النهائية.



وتقدم ليبرون جيمس لاعب فريق كليفلاند كافالييرز بطل الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة إلى المركز الثاني في اللائحة بعائدات وصلت إلى 86.2 مليون دولار، بعد أن كان في المركز الثامن عشر العام الماضي.



وكان جيمس واحداً من 32 لاعباً في دوري كرة السلة الأميركي ضمن قائمة أغنى مئة رياضي.



وحل جيمس "الملك" في المركز الثاني بدلاً من الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي بات ثالثاً بـ80 مليون دولار.



وجاء نجم كرة المضرب السويسري روجيه فيدرر رابعاً (64 مليوناً) ونجم غولدن ستايت وويرز لكرة السلة الأميركية كيفن دورانت خامساً (60.6 مليوناً).



وكانت نجمة كرة المضرب الأميركية سيرينا وليامس المتوجة بـ23 لقباً في الغراند سلام المرأة الوحيدة في اللائحة بعائدات تصل إلى 27 مليون دولار، 19 منها من عقود الرعاية، وحلت في المركز الحادي والخمسين.



واحتسبت فوربس العائدات من عقود الرعاية وما شابه والرواتب والجوائز المالية والحوافز بين الأول من حزيران 2016 حتى الأول من حزيران 2017. سيريانيوز 2017-06-09 08:34:38 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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