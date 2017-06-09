سقط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين, يوم الخميس, جراء قصف شنه طيران التحالف الدولي, ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), في مدينة الرقة, وسط اتهامات باستخدامه قنابل "الفوسفور الابيض".

وذكر ناشطون, عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي, ان قتلى مدنيين سقطوا واصيب اخرين في قصف جوي شنه التحالف على الأطراف الغربية لمدينة الرقة، وتم استخدام في بعض الغارات قنابل "الفوسفور الأبيض" المحرمة دوليا.

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واشاروا الى ان الغارات استهدفت مناطق في الأطراف الغربية لمدينة الرقة والمنطقة الفاصلة بين حيي المشلب والصناعة بالإضافة لحي السباهي ومناطق أخرى في أطراف الجزرة القريبة من نهر الفرات.

ونشر نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لغارات التحالف على شرق وغرب الرقة, قالوا انه تم استخدام قنابل "الفوسفور الأبيض".

من جهتها, نقلت وكالة الانباء (سانا) عن مصادر أهلية وإعلامية متطابقة قولها ان التحالف الأمريكي أغار على أحد المباني في منطقة مفرق الجزرة بمدينة الرقة ما أسفر عن مقتل 14 مدنيا وإصابة اخرين".

وجاء ذلك عقب ساعات على قيام طائرة بدون طيار تابعة للنظام ولأول مرة بمهاجمة قوات التحالف قرب التنف, بعد شن التحالف ضربة على موقع عسكري على طريق التنف , ما أدى إلى مقتل عدد من العسكريين السوريين.

وشن طيران التحالف ضد تنظيم "داعش", في الايام الاخيرة, سلسلة غارات على مناطق بالرقة ودير الزور, مما تسبب بسقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقال الجيش الأمريكي إن 484 مدنيا على الأقل قتلوا على الأرجح في ضربات للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش في العراق وسوريا منذ بدء الحملة في عام 2014.

وكان وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس اعتبر في وقت سابق، ان سقوط ضحايا من المدنيين أمر واقع في الحرب ضد الجهاديين بسوريا والعراق.

ويشن طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014، ضد تنظيم "داعش"، غارات بشكل شبه يومي على مواقع التنظيم في المناطق الخاضعة تحت سيطرته لاسيما الرقة ودير الزور, مما ادى الى سقوط قتلى في صفوفه, لكن مصادر معارضة ومؤيدة تشير الى سقوط ضحايا مدنيين جراء القصف.