أستراليا تهزم السعودية بثلاثية وتنعش آمالها بالتأهل لمونديال روسيا 2018 اخبار الرياضة شارك

حقق المنتخب الأسترالي انتصاراً هاماً على ضيفه السعودي بنتيجة 3-2 في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

ويدين المنتخب الأسترالي بفوزه إلى كل من تومي يوريتش (7 و36) وتوم روجيك (64) فيما سجل كل من سالم الدوسري (23) ومحمد السهلاوي (45) هدفي المنتخب السعودي.



ويحتل المنتخب الياباني صدارة المجموعة برصيد 16 نقطة من 7 مباريات فيما يأتي المنتخب السعودي (8 مباريات) بفارق الأهداف في مركز الوصافة ويحتل المنتخب الأسترالي المركز الثالث (8 مباريات) وبفارق الأهداف عن الأخضر. سيريانيوز 2017-06-09 08:23:16 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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